10 de fevereiro 2023 às 21:33

Protesto dos médicos marcado para o primeiro dia da greve

Os médicos "paralisarão a sua atividade profissional entre as 00h00 do dia 8 de março e as 24h00 do dia 9 de março de 2023", diz o comunicado do pré-aviso da greve convocada pelos sindicatos dos médicos do Norte, da Zona Centro e da Zona Sul, estruturas que integram a FNAM.