Viagem a Washington de Lula tem recado

Por Aristóteles Drummond

O Presidente Lula está neste final de semana em importante viagem aos EUA, segundo maior parceiro comercial do Brasil. Mas nem tudo serão rosas diante de problemas envolvendo os americanos e chineses. Lula é alinhado a países com graves divergências com os americanos, como são os casos da Venezuela, Cuba, Nicarágua, Rússia e China. Maduro já propôs uma aliança destes países com Colômbia e Chile. Lula recebeu o recado de que os americanos gostariam de ver o Brasil não alinhado a este grupo. Muita coisa nos bastidores do que foi noticiado é revelada por diplomatas brasileiros.

Variedades

• O cacau tem agora sua produção de 300 mil toneladas dividida entre o Pará e a Bahia. O Brasil é o quinto maior consumidor e sétimo maior produtor de chocolates. Já a UE tem o consumo per capita maior do mundo.

• O senador Flávio Bolsonaro afirmou que seu pai não tem previsão de voltar ao Brasil. Bolsonaro quer ficar pelo menos mais seis meses na Flórida, segundo interlocutores dele.

• Lula negou pedido de fornecimento de munição para os tanques Leopard doados pela Alemanha. O pedido foi do próprio chanceler alemão quando de sua visita ao Brasil.

• O Rio está em festa por sediar o primeiro Web Summit em maio próximo. Será o primeiro fora da Europa. Lisboa ficaria com o encontro europeu e o Rio com o da América Latina.

• Salvador e Rio já estão em ritmo de carnaval nestes finais de semana que antecedem o evento.

• Jair Bolsonaro pode pedir cidadania italiana, o que seus filhos já fizeram. O ex-presidente não confirma o pedido, mas diz que pela lei tem este direito.

• Aeroportos no Brasil que foram entregues a grupos internacionais antes da pandemia estão sendo devolvidos. O Galeão, no Rio, o Viracopos, em Campinas, e o de Natal.

• O milho vai dobrar de produção nos próximos anos. Além da China importar o produto do Brasil, entrou em fabricação o etanol a partir do milho e a avicultura passou a investir para fugir a alta nos preços.

• O ministro das Comunicações, deputado Juscelino Filho, deve ser a primeira perda do Governo, Lula. O político destinou verba para cidade em que a irmã preside à Câmara para pavimentar uma estrada de terra que passa em frente à fazenda dele. A propriedade, chamada de ‘Alegria’, também abriga uma pista de pouso para o avião particular do político e um heliporto.

• O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pensa em transferir parte da administração para o centro histórico da cidade, que pede recuperação. Seriam 18 mil funcionários. O governador trabalha afinado com o presidente da Câmara da cidade.

• O governador do Rio, Cláudio Castro, cumprimentou o diretor da TAP no Brasil pela volta dos 12 voos para o Rio por semana. São dez de Lisboa e dois do Porto.

• O representante da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanez, colocou nas redes sociais artigo de jornalista brasileiro lamentando apoio de Lula aos regimes de Cuba, Nicarágua é Venezuela.

Rio de Janeiro, fevereiro de 2023