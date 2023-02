Jovem fica em estado grave após sofrer descarga elétrica em estação de Tomar

Um jovem, de 15 anos, ficou ferido com gravidade após ter sofrido queimaduras na sequência de uma descarga elétrica na estação ferroviária de Tomar, no distrito de Santarém.

Fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo disse, em declarações à Lusa, que a vítima estava na estação ferroviária quando sofreu uma descarga elétrica que o deixou ferido com gravidade.

O Tomar na Rede avançou que o jovem é praticante de skate, tendo sofrido o acidente enquanto realizava manobras.