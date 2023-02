Pamela, Lena e Bianca

C orria o ano de 2018 quando a FIFA e a Fórmula 1 anunciaram medidas que viriam a gerar um debate intenso e a dividir opiniões. À época, e com o Mundial a ser disputado na Rússia à porta, os responsáveis pelo organismo que rege o futebol mundial pretendiam que as emissoras de televisão reduzissem os planos a destacar «mulheres que podiam ser consideradas atraentes», presentes nas bancadas dos estádios, com o objetivo de combater o sexismo. Ainda antes, a F1 anunciava o fim das grid girls, com o então diretor comercial a explicar que «a prática não ressoa com os valores da marca e está claramente em desacordo com as normas atuais da sociedade».

Vem tudo isto a propósito dos nomes femininos que marcaram a última semana, embora por motivos bem distintos.

Pamela Anderson voltou a ser uma das figuras mais comentadas depois do documentário que protagonizou na Netflix e em que procura humanizar a mulher por detrás das produções ousadas e do icónico fato de banho vermelho. Pamela começou a carreira na moda e publicidade precisamente após ter sido filmada entre os adeptos... durante um jogo de futebol americano. Viu o sonho terminar depois do roubo e divulgação de um vídeo íntimo com o seu então marido, o músico Tommy Lee, naquele que se revelaria um dos primeiros casos para os perigos do futuro, apoiado na dimensão ainda desconhecida que as redes sociais viriam a ter também nos casos de cyberbullying.

Aos 55 anos, Pamela Anderson entendeu que podia finalmente sobrepor a voz à imagem - e assim contar a história além dos loucos anos 90.

Já na fórmula 1, quatro anos depois da polémica com as grid girls, as mulheres voltam a dar que falar na principal corrida de automóveis do mundo - e especificamente na grelha de partida. Lena Bühler, de 25 anos, e Bianca Bustamante, de 18, foram as primeiras pilotos conhecidas do novo campeonato de F1 feminino que tem data prevista ainda para este ano.