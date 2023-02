Von der Leyen discute apoio adicional à Turquia com Erdogan

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou ao telefone com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, este domingo, para transmitir "profundas condolências" pelas mortes causadas pelo sismo e para discutir apoio adicional ao país.

"Falei com o Presidente @RTErdogan [Recep Tayyip Erdogan] ao telefone para transmitir as minhas mais profundas condolências ao povo da Turquia pela perda catastrófica de vidas e destruição causada pelo sismo devastador e discutir apoio adicional", revelou von der Leyen no Twitter.

I spoke with President @RTErdogan on the phone to convey my deepest condolences to the people of Türkiye for the catastrophic loss of life and destruction caused by the devastating earthquake, and discuss additional support.



Europe is by your side.