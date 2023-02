Universitários do Porto querem testar projeto-piloto de semana de 4 dias de aulas

A Federação Académica do Porto (FAP) quer testar projeto de semana de quatro dias de aulas no Ensino Superior e já apresentou uma proposta ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A proposta de quatro dias de aulas prevê que o período de implementação fosse posto em prática no "primeiro semestre do ano letivo 2023-24" nas "licenciaturas e mestrado integrado", nos "2.º, 3.º ou 4.º anos", lê-se no documento, enviado à tutela, citado pela agência Lusa.

"A proposta desenvolvida não pretende que as IES [Instituições de Ensino Superior] funcionem apenas durante quatro dias por semana. Pretende uma reorganização da jornada de aulas. (...). Se nunca testarmos, nunca saberemos se resulta", afirma a presidente da FAP.

Aquela federação considera que o formato das aulas assenta num modelo predominantemente expositivo, com comunicação unidirecional e participação passiva dos estudantes. "A reorganização do horário semanal é possível, se adotarmos diferentes práticas e métodos pedagógicos", defende.

A FAP salienta que a libertação de um dia útil vai permitir aumentar o tempo disponível para atividades de desenvolvimento transversal.

"A valorização formal da aprendizagem não formal é essencial para que mais estudantes compreendam a importância de desenvolverem outras competências fora da componente letiva e a dedicação que esta exige. O desenvolvimento pessoal e interpessoal dos estudantes é fundamental para a inserção na vida ativa", refere, lembrando que durante a pandemia, foram adotados formatos positivamente valorizados pelos estudantes", acrescenta a presidente da FAP.

A federação académica lembra ainda que Portugal está entre os países europeus que detêm valores mais elevados de carga horária.