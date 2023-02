Homem é agredido e esfaqueado em plena rua de Setúbal

Um homem, com cerca de 40 anos, foi agredido e esfaqueado com gravidade na via pública em Setúbal, por dois indivíduos no domingo de manhã.

Os suspeitos conseguiram fugir depois de atingirem com vários golpes de faca a vítima. Um dos agressores ainda empunhou uma arma de fogo como forma de ameaça.

Na origem das agressões estarão conflitos motivados pelo consumo excessivo de álcool.

De acordo com o Jornal de Notícias, a vítima encontra-se no Hospital de São José, em Lisboa, mas não corre perigo de vida.

A PSP foi alertada por volta das 7 horas de domingo e quando chegou ao local, já os agressores se tinham colocado em fuga.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Setúbal.