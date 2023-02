Mulher detida por matar traficante junto ao Bairro do Cerco no Porto

A Polícia Judiciária deteve uma mulher, de 50 anos, suspeita do crime de homicídio, cometido na sexta-feira passada.

A detida e a vítima, um homem de 44 anos, tinham ambos antecedentes por tráfico de estupefacientes, segundo comunicado da Polícia Judiciária.

O crime ocorreu “junto ao Bairro do Cerco do Porto, no decurso de uma altercação relacionada com o consumo de estupefacientes”, informou a PJ.

O homem foi ferido “com um objeto corto perfurante no peito, vindo a falecer no hospital, em resultado da lesão sofrida”.

A mulher já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.