Jovem detido no Brasil antes de invadir escola para atentado terrorista

Um adolescente tentou invadir uma escola em Monte Mor, no Brasil, esta segunda-feira e, tinha na sua posse um machado e cocktails molotov com o objetivo de cometer um atentado no local. Ainda não é conhecido se o jovem era aluno da escola.

A Polícia Militar diz que o suspeito foi intercetado às 8h40, quando caminhava para a Escola Municipal Professor Antônio Sproesser, no bairro Vista Alegre, depois de receberem denúncias de pessoas que viram as armas.

A escola foi prontamente encerrada e o adolescente detido.

O jovem tinha vestida uma t-shirt preta e uma braçadeira com a suástica nazi. Há relatos de que teria deixado uma carta em casa, onde manifestava o desejo de cometer o massacre.

O caso está a ser investigado e ainda não foi revelada a identidade do detido.