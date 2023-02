13 de fevereiro 2023 às 21:07

Efacec. Parpública recebeu seis propostas vinculativas à reprivatização

Já este mês fevereiro, o ministro da Economia e do Mar afirmou estar convicto de que as injeções que o Estado ainda terá de fazer na Efacec serão "muito limitadas" se a empresa for privatizada dentro de um mês ou dois.