Lucros da Galp dispararam para 881 milhões em 2022

Os lucros da Galp Energia dispararam 93% para 881 milhões de euros no ano passado, de acordo com o relatório enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Em 2021, a petrolífera tinha registado lucros de 457 milhões de euros.

A petrolífera atingiu um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) no ano passado de 3.849 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 66% em termos homólogos, segundo o comunicado.

O 'capex' (investimento) liquido atingiu os 1.266 milhões de euros, tendo sido "sobretudo aplicado em projetos 'upstream', nomeadamente na manutenção [dos projetos de] Bacalhau, Tupi e Iracema, no Brasil, e com a expansão do portfolio de renováveis, incluindo a aquisição da posição na Titan Solar", destaca a informação.