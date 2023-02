Oeiras entregou primeiros apoios à população devido às cheias de dezembro

A autarquia recebeu, no total, 21 candidaturas para a "recuperação da atividade dos operadores económicos prejudicados pelas intempéries de dezembro de 2022", no valor de quase 65 mil euros, refere o comunicado.





Isaltino Morais, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras (CMO), entregou na segunda-feira os primeiros oito apoios financeiros aos comerciantes na sequência das cheias que ocorreram em dezembro do ano passado.

A autarquia recebeu, no total, 21 candidaturas para a "recuperação da atividade dos operadores económicos prejudicados pelas intempéries de dezembro de 2022", no valor de quase 65 mil euros, refere o comunicado.

📽️ Para ler a notícia completa ou assistir à cerimónia, aceda a: https://t.co/E3P3yuNxTt

"A Câmara procura criar a maior flexibilidade possível, garantindo que os apoios chegam a quem deles necessitam", disse ainda Isaltino morais, acrescentando que os apoios monetários vão ser alargados às famílias e às casas particulares.

"Tanto aos particulares como aos comerciantes: apresentem candidaturas porque a CMO está à vossa disposição. Não deixem passar esta oportunidade", disse.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Oeiras criou, em dezembro de 2022, um fundo no valor de 1,5 milhões de euros, "com o objetivo de garantir a sua comparticipação na reposição da normalidade da atividade económica e empresarial", após as cheias e inundações.