Catarina Martins deixa liderança do Bloco de Esquerda

Esteve 10 anos como líder do partido.





A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, anunciou, esta terça-feira, que não será recandidata à liderança na próxima convenção do partido.

Catarina Martins deixa a liderança em maio, justificando a saída com razões políticas, mas vai manter-se na Assembleia da República como deputada.

"Comuniquei aos e às ativistas do Bloco de Esquerda que não serei candidata a coordenadora na próxima Convenção Nacional do Bloco [de Esquerda] , que se reúne em maio deste ano", anunciou em conferência de imprensa.

"Esta crise, multiplicada dentro do governo, é o final de um ciclo politico. Não há longos períodos de coordenação", disse Catarina Martins, sublinhando que "foram dez anos extraordinários".



"Eu estou aqui, eu sou daqui. O Bloco é o partido onde estou e vou estar presente em todas as lutas", concluiu a ainda coordenadora do partido.