Intrigas ucranianas

por Roberto Cavaleiro

O pequeno mexerico que circulou no Twitter de que a Madame Olena Zelenska gastou € 40.000 numa hora em artigos de luxo numa loja parisiense não identificada é facilmente refutada. A única evidência apresentada para tal falsificação foi uma fotografia obviamente adulterada mostrando um corpo masculino vestindo um casaco Gucci e usando um relógio Rolex; mas com a cabeça de Zelenska sobreposta. Pode-se supor, a partir desse exemplo de desinformação nos média social, que foi um golpe publicitário barato para promover moda cara ou uma contra-conspiração ucraniana para nos convencer de que o regime está a ser deliberadamente caluniado.

Em 2021, houve muita especulação sobre a riqueza privada do Sr. Volodymyr Zelensky, o ator que foi eleito presidente da Ucrânia em 2019 com uma plataforma de enfrentar o nível ultrajante de corrupção crónica e fraude política do seu país. Com base nas revelações contidas nos Pandora Papers, estimou-se que ele e o seu círculo próximo eram os verdadeiros beneficiários de uma rede de empresas offshore que detinha cerca de € 25/30 milhões em ativos, incluindo a propriedade de três luxuosos apartamentos em Londres. Mas este é um valor pequeno quando comparado ao do seu ex-chefe e financiador, o oligarca ucraniano Igor Kolomoisky, que se mudou para Tel Aviv, Israel, após ser acusado pelo ex-presidente Petro Poroshenko de defraudar criminalmente o Privatbank com atividades de lavagem de dinheiro. Isso incluiu transferências de US$ 40 milhões para a produtora de TV e cinema Kvartal 95, propriedade de Zelensky e outros membros da equipa que brilharam na sátira política “Servant of the People”. Por sua vez, Poroshenko foi acusado (juntamente com o seu parceiro de negócios, Oleh Hladkovsky, e outros oligarcas) de ter usado a sua presidência para aumentar o seu património, permitindo esquemas escandalosos de corrupção nos conglomerados de defesa do estado e outros recursos públicos.

Após a invasão russa em fevereiro de 2022, as acusações de corrupção em grande escala foram amplamente abafadas no interesse de apresentar uma frente nacional de defesa de guerra e encorajar o fornecimento de ajuda e armas pela UE e NATO para a qual foi solicitada a adesão pela Ucrânia por muitos anos. O índice de aprovação da presidência pelos eleitores saltou de 40% para agora 80%, ajudado por uma campanha profissional de relações públicas que transformou V.Z. a inveja dos líderes mundiais. Mas isso foi contestado por alegações dos seus inimigos de que ele (e a sua esposa Olena) lucraram pessoalmente com os bilhões de dólares que foram despejados na economia da Ucrânia pelo Ocidente.

A corrupção é endémica numa sociedade moderna onde a avareza está no topo dos pecados capitais. Deve haver poucos de nós que nunca experimentaram a emoção de ser subornado ou de ser tentado a oferecer favor em troca de recompensa. Com todos os governos, a incidência é aumentada pelas abundantes oportunidades que o sistema oferece a políticos e funcionários públicos que estão muito ansiosos para aderir ao movimento da riqueza às custas públicas. E os prenúncios da guerra trazem escassez de alimentos, armamentos e moralidade que nos tentam a todos em busca do lucro.

Este foi certamente o caso da Ucrânia, que sempre foi considerada uma sociedade extremamente corrupta e sem lei mesmo antes da independência da ex-URSS e pode explicar a relutância contínua em permitir a adesão deste país à UE e à NATO.

14-02-2023