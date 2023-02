Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem, suspeito de disparar contra patrulha da GNR, no sábado, para evitar fiscalização de um café em Palmela.

O suspeito que estava em fuga ter-se-á entregado às autoridades, segundo o Correio da Manhã.

No dia do crime, foram detidos dois homens um por tentativa de homicídio, coautor do crime, e outro por resistência e coação sobre agentes da autoridade.