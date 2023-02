Leitura de acórdão de homicídio adiada devido a greve

Leitura ia decorrer no Tribunal de Beja





A leitura de um acórdão de um arguido acusado de homicídio na forma tentada foi adiado, esta terça-feira, na sequência da greve do Sindicato dos Oficiais de Justiça.

A leitura aconteceria no Tribunal de Beja e não foi agendada nova data.

A greve está a acontecer desde 10 de janeiro e acontece diariamente, entre as 13h30 e as 24 horas, de forma aleatória em cada tribunal, obrigando a serviços mínimos no caso de arguidos presos, que não era o caso de hoje.

João F., de 54 anos e residente em Beja, confirmou ter esfaqueado duas vezes um homem, como retaliação, depois de ter sido agredido, escreve o Jornal de Notícias.

"Reagi em legítima defesa para não ser mais agredido", disse o arguido aos magistrados.

Nas alegações finais, o procurador do Ministério Público pediu pena efetiva de prisão para o arguido.