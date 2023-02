Gonçalo Caleia Rodrigues vai ser o novo secretário de Estado da Agricultura.

A informação foi esta terça-feira avançada pela Presidência da República, numa nota publicada no seu site oficial.

"O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro, de nomeação do Prof. Doutor Gonçalo Rodrigues, como novo Secretário de Estado da Agricultura", lê-se no comunicado.

A posse vai acontecer amanhã, quarta-feira, pelas 17h45, no Palácio de Belém.

Gonçalo Rodrigues vem substituir Carla Alves, que se demitiu a 5 de janeiro, poucas horas depois de ter tomado posse, na sequência do processo judicial que envolvia o seu marido e ex-autarca de Vinhais.