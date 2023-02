Portugal envia sete geradores para a Ucrânia

Portugal vai enviar, pelas 11h00 desta quarta-feira, sete geradores a diesel com elevada capacidade para a Ucrânia, no âmbito da guerra.

Em comunicado, enviado às redações, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) informa que os geradores vão ser enviados por transporte terrestre para um armazém na Polónia, junto à fronteira com a Ucrânia, e têm o objetivo de manter em funcionamento instalações essenciais como "hospitais, escolas, centros de socorro, abrigos e outras infraestruturas cuja rede de eletricidade foi danificada ou destruída pelos ataques".

"A ajuda de Portugal decorre do pedido de apoio lançado pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil, dirigido aos Estados-Membros, no âmbito do Projecto 'Generators of Hope', do Parlamento Europeu e Euro Cities", lê-se ainda a nota.

Recorde-se que Portugal deverá ter condições para enviar, no próximo mês, três tanques Leopard 2 para a Ucrânia, anunciou na quarta-feira passada o primeiro-ministro.

"Nós neste momento temos em execução o plano de recuperação, de manutenção, dos tanques Leopard 2 e de acordo com a execução do plano estamos em condições de poder dispensar três no próximo mês de março", disse António Costa, no debate preparatório do Conselho Europeu, no parlamento.