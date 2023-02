Presidente da República promulga decreto que autoriza Governo a legislar sobre direitos de autor

A votação teve os votos positivos dos socialistas, do PSD e do Chega e os votos negativos da IL, do PCP, do BE, do PAN e do Livre.





Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta quarta-feira o decreto que autoriza o Governo a legislar em matéria de direito de autor.

"O Presidente da República promulgou hoje o decreto da Assembleia da República que autoriza o Governo a legislar em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha, transpondo a Diretiva (UE) 2019/789 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019", lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

No final do mês passado, a Assembleia da República votou duas propostas de autorização legislativa que autorizam o Governo a legislar sozinho a transposição das diretivas europeias acerca dos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital (MUD), aplicáveis a determinadas transmissões em linha.

O debate foi marcado pelo atraso com que as diretivas vão ser transpostas, sendo que isso deveria ter acontecido até 2021, e pelo facto de matéria ser legislada pelo Governo e não pela Assembleia da República (AR).

A votação teve os votos positivos dos socialistas, do PSD e do Chega e os votos negativos da IL, do PCP, do BE, do PAN e do Livre.

Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, defende que o país "tem muito a ganhar se existir um consenso político que reflita o consenso social em torno das matérias" em discussão.