Identificada mulher esquartejada em caso macabro num parque de Paris

Restos mortais foram descobertos em vários sacos do lixo espalhados pelo parque Buttes Chaumont. Tinha sido dada como desaparecida pelo marido.





As autoridades francesas já identificaram a mulher, cujas partes do corpo foram encontradas, esta semana, dentro de sacos de lixo no parque Buttes Chaumont, em Paris.

Os restos mortais pertencem a uma mulher, de 46 anos, que tinha sido dada como desaparecida pelo marido a 6 de fevereiro.

A identidade da vítima foi descoberta através das impressões digitais, segundo investigadores do caso, citados pela AFP.

O casal morava em Seine-Saint-Denis, a nordeste de Paris.

A Polícia francesa continua a realizar várias diligências, no âmbito da investigação do caso.