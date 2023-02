A Rússia bombardeou esta quinta-feira a Ucrânia com 36 mísseis, provocando a morte de uma mulher, de 79 anos.

A defesa antiaérea destruiu 16, segundo as autoridades ucraniana, e os alvos foram atingidos no norte, oeste e sul do país.

A vítima morreu e pelo menos sete pessoas ficaram feridas quando os mísseis atingiram a cidade de Pavlohrad, informou o governador local, Serhiy Lysak.