Detido homem de 27 anos acusado de violar a prima de 12 durante meio ano

Agressor aproveitou-se do contexto familiar para cometer os abusos.





A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de violar a prima menor entre o verão de 2021 e o início de 2022, em Leiria.

O agressor, primo da vítima, à data com 12 anos de idade, aproveitou momentos a sós com a menor, para cometer os abusos, segundo um comunicado da PJ.



Quando foi feita a denúncia, o homem, de 27 anos de nacionalidade estrangeira e sem antecedentes criminais, apresentou-se voluntariamente à polícia, mas negou qualquer acusação.

No entanto, concluídas as investigações, confirmou-se toda a matéria denunciada, mas já o homem tinha fugido para a região do Algarve, onde, agora, foi localizado e detido.

Pelo que se diligenciou pela apresentação do arguido à Justiça o que foi retardado por aquele ter violando a medida de coação que estava sujeito, fugindo e escondendo-se na região do Algarve, onde viria a ser localizado.

O suspeito vai ser presente às autoridades para conhecer as medidas de coação.