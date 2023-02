Cão resgatado com vida oito dias após o sismo na Turquia | VÍDEO

Um cão foi esta semana retirado com vida em Samandag, cidade no sul da Turquia, na sequência do sismo que atingiu a Turquia e a Síria, que provocou, pelo menos, 40 mil mortos.

A equipa de resgate retirou o animal na terça-feira e, segundo o gabinete do governador de Istambul, citado pela Euronews, os donos do animal não terão sobrevivido.

A small dog was pulled alive from rubble in Turkey on Tuesday, more than a week after the deadly earthquakes that claimed more than 40,000 lives in Turkey and Syria.



Tragically, its owners did not survive the Mayor of Istanbul's office said. pic.twitter.com/KM4jUz2Hx9