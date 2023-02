Operação Marquês já chegou ao Tribunal da Relação de Lisboa

O processo da Operação Marquês foi, esta quinta-feira de manhã, entregue no Tribunal da Relação de Lisboa. A documentação – de 186 volumes – contém cerca de 60 mil páginas do processo principal, não incluindo os apensos.

A distribuição do recurso a um juiz desembargador relator e a um outro auxiliar, que irão analisar nos próximos meses os argumentos do procurador Rosário Teixeira, o responsável pela investigação do processo, deverá ser feita na sexta-feira, de acordo com a SIC Notícias.

A Operação Marquês, que envolve José Sócrates, Ricardo Salgado e outras 25 pessoas, já se arrasta há mais de oito anos, com a detenção do ex-primeiro-ministro. A acusação foi deduzida pelo Ministério Público (MP) em 2017.

Na contestação, com mais de 1.700 páginas, MP frisa que devem todos ser levados a julgamento e acusou o juiz Ivo Rosa de ter menosprezado as provas recolhidas no inquérito.