Confessionários da Jornada da Juventude vão ser construídos por reclusos

Os confessionários da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, em agosto, vão ser construídos por reclusos dos estabelecimentos prisionais de Coimbra, Paços de Ferreira e Porto, informou o Comité Organizador Local (COL).

Foi estabelecido um protocolo de colaboração com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, avançou o site 7Margens, que divulgou a imagem das 150 estruturas que ficarão instaladas no Jardim Vasco da Gama, em Belém.

O Comité adiantou, ao mesmo jornal, que a colaboração pretende “contribuir para a promoção da reinserção social destes reclusos aquando do seu retorno à vida ativa, através da sua capacitação profissional, do trabalho e da interação com a comunidade".

A maior parte dos confessionários, instalados no chamado Parque do Perdão, não terá nem genuflexório nem grade ou divisória fixa entre penitentes e confessores (à exceção de 20 das 150 estruturas), assentando numa "estrutura simples e de pequenas dimensões", com uma silhueta a remeter para o desenho de uma casa aberta.

As confissões durante a Jornada Munidal da Juventude funcionarão entre 1 e 4 de agosto, entre as 10 horas e as 18 horas, com padres de várias nacionalidades, no Jardim Vasco da Gama, em Belém.