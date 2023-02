Musk quer encontrar novo CEO do Twitter "no final do ano"

Elon Musk, patrão da Tesla, da Space X e ainda do Twitter, anunciou na quarta-feira que pretende encontrar “provavelmente no final do ano” o novo CEO da rede social.

A notícia foi dada pelo próprio magnata, através de uma participação por videochamada na Cimeira de Governos, a decorrer no Dubai.

Manter a rede social a funcionar é, para si, o mais importante, disse ainda, acrescentando que o novo CEO tem de "estabilizar a empresa e garantir que esteja financeiramente saudável".

"Creio que provavelmente para o final do ano seja uma boa altura para encontrar alguém para gerir a empresa", referiu, de acordo com a imprensa internacional.