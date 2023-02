16 de fevereiro 2023 às 15:32

Três pessoas retiradas de ex-quartel usado por toxicodependentes

A retirada de pessoas daquele espaço ocorreu no âmbito de uma ação que está a ser levada, esta quinta-feira, a cabo pelo Ministério da Defesa Nacional, em colaboração com a Polícia Municipal do Porto e dos bombeiros locais.