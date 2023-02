Criança de 8 anos morre eletrocutada em resort nas ilhas Fiji

Um menino de oito anos morreu durante as férias com a família, depois de ser eletrocutado, na costa oeste das ilhas Fiji. O menor, identificado como Cairo Winitana, estava hospedado com os pais no Club Wyndham Denarau Island Resort.

Segundo a polícia local, citada pela BBC, a criança foi encontrada "imóvel" perto de um jardim do hotel. Foi transportado de urgência para o hospital, onde foram realizadas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser confirmado.

"A informação recolhida inicialmente é que a criança foi supostamente eletrocutada, mas a autópsia terá que confirmar isso", explicaram as autoridades, de acordo a estação de televisão britânica.

O menino era neozelandês, mas morava na Austrália.

O caso está a ser investigado e o resort está a cooperar com a polícia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia está a prestar apoio à família da vítima.