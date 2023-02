Banca explica aumento

As comissões cobradas pelos bancos têm levantado fortes polémicas, mas fonte do setor admite que há serviços que não são cobrados, como é o caso do Multibanco, e que têm de se refletir nos custos ao cliente.

«Ao longo do tempo, o modelo bancário foi evoluindo e a margem financeira foi estreitando e, com tal, começou a cobrar por alguns serviços que até aí não eram pagos», diz ao Nascer do SOL. E garante que a média cobrada pelo sistema financeiro nacional vai ao encontro da média da zona euro.

Se, em dezembro de 2021, o peso das comissões em Portugal pesava 30,4%, na zona euro o valor fixava-se em 33,9%. Já em setembro de 2022, fixava-se em 29,3% e na zona euro 33,4%.

Em relação às renegociações de crédito, a mesma fonte avança que o processo foi feito em tempo recorde pelo sistema financeiro, tal como já tinha acontecido com as moratórias. No entanto, admite que a nova legislação criou grandes expectativas junto dos consumidores, mas nem «todos cumpriam os requisitos para que pudesse ser feita essa renegociação».