Operação Carnaval 2023 da GNR começa esta sexta-feira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) iniciou, esta sexta-feira, a operação ‘Carnaval 2023’.

"O objetivo desta operação é prevenir a venda e utilização de material pirotécnico, combater a criminalidade, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os cidadãos, potenciando o sentimento de segurança, proximidade e confiança na Guarda", explica a autoridade, em comunicado.

As festas de Carnaval, diz ainda a nota, provocam "um aumento significativo do tráfego rodoviário", assim como é uma época que propicia "comportamentos de risco, como um maior consumo de bebidas alcoólicas e/ou substâncias psicotrópicas e a condução subsequente sob o seu efeito".

Deste modo, prevendo uma "grande a afluência e aderência de pessoas às festividades do Carnaval", a GNR vai direcionar "ações de prevenção e de patrulhamento" ao "tráfico de estupefacientes, posse de material pirotécnico, alterações de ordem pública e atos de vandalismo".

A GNR refere também que as ações de fiscalização vão incidir na "condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, manobras perigosas, especialmente no que respeita à manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem, excesso de velocidade, condução sem habilitação legal, excesso de lotação, utilização indevida do telemóvel no exercício da condução e não utilização ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças".

A operação 'Carnaval 2023' vai decorrer entre esta sexta-feira e a próxima quarta-feira, dia 22 de fevereiro.