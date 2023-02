Igreja. Um cisma anunciado

Não há volta a dar. A Igreja vive momentos de grande agitação e são cada vez mais os que acreditam que será inevitável uma cisão, à semelhança daquela que deu origem à separação, no início do século XVI, entre católicos e protestantes (ver págs. 8-9).

E qual a razão para se temer uma cisão na Igreja Católica? O Sínodo 2021-2024, lançado pelo Papa Francisco, ouviu todos aqueles que fazem parte da Igreja, desde padres a leigos, e no final cada país fez a síntese do que foi apurado nas respetivas paróquias. Acontece que nesse caminho sinodal, há muitos que defendem a ordenação de padres casados, o fim do celibato, a ordenação de mulheres, a comunhão de divorciados, além da aceitação da comunidade gay, com os mesmos deveres e direitos de qualquer heterossexual. E estas ideias, lideradas pela Igreja alemã, não agradam a muitos dos padres, bispos e arcebispos ou cardeais, que entendem que não se deve alterar vários dos fundamentos da religião, nomeadamente o pecado.

«Corremos o sério risco de acontecer um cisma, mas não se sabe de que lado surgirá. Eu estou convencido que vai ser do lado dos que querem mudanças radicais, pois se no final do processo sinodal o Papa não for de encontro a essas transformações, acabarão por se afastar de Roma», diz ao Nascer do SOL um dos sacerdotes portugueses envolvidos no processo.

Leitura diferente fazem os que acreditam que o Papa Francisco tem apelado às mudanças na Igreja, e que, por mais de uma vez, já se referiu à questão do celibato, das mulheres e dos gays. «É óbvio que o Papa quer ser mais integrador e luta contra os interesses instalados daqueles que querem que o mundo continue igual. Se a Igreja não vai ao encontro dos problemas da sociedade acabará por ver as igrejas cada vez mais vazias. É inevitável chamar os católicos divorciados, os homossexuais, e dar às mulheres a igualdade, além de se acabar com o celibato», defende outro sacerdote contactado pelo nosso jornal, que acredita que os «mais conservadores acabarão por se desligar de Roma, por não aceitarem as mudanças».

Para se ter uma ideia de como o tema está a ser discutido abertamente, veja-se o que escreveu a Ecclesia a propósito da Assembleia Continental do Sínodo 2021-2024 - que engloba 39 conferências episcopais. «A Equipa Sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) apresentou hoje em Praga o seu contributo para a Assembleia Continental do Sínodo 2021-2024, que apela a uma maior ‘transparência’ e assume ‘tensões’ em temas ditos ‘fraturantes’, na Igreja».

«Ressoa a necessidade de sermos uma Igreja com maior transparência nos processos de decisão e na sua comunicação, que dialoga com o mundo a partir da cultura numa perspetiva de ‘rasgar caminhos’, trazendo o Evangelho e a espiritualidade para o centro do debate público», defendeu a delegação portuguesa, citada pelo órgão de comunicação social católico.

