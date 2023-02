Talibãs proíbem anticoncepcionais em duas cidades e dizem que pílula é "conspiração do Ocidente"

Os Talibãs proibiram a venda de anticoncepcionais em duas cidades do Afeganistação, considerando que o seu uso por mulheres é uma “conspiração do Ocidente” para controlar a população muçulmana.

De acordo com o jornal The Guardian, as cidades em causa são Cabul e Mazar-i-Sharif, e o regime talibã irá de porta em porta, ameaçando parteiras e retirando o medicamento de prateleiras de farmácias.

“Itens como pílulas anticoncepcionais e injeções de Depo-Provera [medicamento para evitar a gravidez] não podem estar na farmácia desde o início deste mês, e estamos com muito medo de vender o stock existente”, disse um lojista em Cabul, ao jornal.