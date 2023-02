PSP detém adolescente após ter roubado 480 euros em bens de escola em Lisboa

Os agentes foram ao local sempre em contacto com o vigilante - que, momentos antes, tinha visualizado o suspeito no interior do estabelecimento.





Um jovem, de 17 anos, foi esta sexta-feira detido pelo comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) por ser suspeito da prática do crime de furto num estabelecimento de ensino escolar em Alvalade.

Em comunicado, enviado às redações, a autoridade informa que a detenção aconteceu na sequência da comunicação de um furto naquela zona.

Deste modo, perante a presença da PSP no local, o suspeito "tentou encetar fuga apeada", mas não foi bem-sucedido, "dada a pronta ação policial", refere a autoridade.

O homem apresenta um vasto histórico criminal relacionado com este tipo de crime, arrombou uma porta de acesso ao interior do estabelecimento, "com o intuito de furtar diversos bens no valor total de 480 euros".