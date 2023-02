Preventiva para homem que roubou 250 euros em roupa em Lisboa

"O vestuário furtado, que perfazia o valor de 253,30 euros, foi recuperado na sua totalidade", lê-se no comunicado das autoridades.





A Polícia de Segurança Pública deteve, na quarta-feira, um homem de 24 anos suspeito de furto qualificado num estabelecimento comercial em Santa Maria Maior.

A detenção surgiu na sequência da comunicação de um crime de furto, que foi "testemunhado por uma cidadã".

A denúncia possibilitou a averiguação das características do suspeito, fazendo com que a PSP, "em conjugação de esforços", se dirigisse às imediações do estabelecimento, acabando por intercetar o homem.

O indivíduo tinha na sua posse peças de vestuário anteriormente furtadas, tendo sido confirmado pela testemunha que aquele se tratava do autor do furto.

"O vestuário furtado, que perfazia o valor de 253,30 euros, foi recuperado na sua totalidade", lê-se no comunicado das autoridades.

O detido foi presente perante a autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.