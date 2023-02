Cripto pobreza

por Roberto Cavaleiro

Os clientes de plataformas de negociação de cripto moedas fracassadas estão a receber uma oportunidade para negociar as suas reivindicações de notas falidas (avaliadas em cerca de US$ 20 bilhões) por moedas criptográficas “estáveis” especulativas. O único problema com essa linha de vida gratuita é que ela está a ser oferecida pela nova empresa Open Exchange, de propriedade de Su Zhu e Kyle Davies. Eles foram os fundadores do fundo Three Arrows que, junto com a FTX e outras empresas oportunistas, afundou num cofre de quase inconsciencia em 2022. Isso indica que alguns “mineiros” empreendedores nunca se cansarão de procurar os ovos de ouro que podem estar no final do arco-íris ponzi.

Enquanto isso, o venerável Banco da Inglaterra e o Tesouro Britânico sugeriram que uma libra digital poderia ser introduzida como uma alternativa substancial e segura ao dinheiro. Um processo de consulta pública de quatro meses começou este mês, que examinará as causas dos desastres do ano passado e explorará as muitas questões técnicas envolvidas para alcançar uma moeda confiável pela sua estabilidade em transacções comerciais e privadas. Isso significará inevitavelmente a retirada do manto de anonimato que atormentou a indústria criptográfica e deu domínio pleno ao crime financeiro.

Tanto a Federal Reserve dos EUA quanto o Banco Central da UE estão a seguir o exemplo, mas eles e o BofE não preveem que tais mudanças nos sistemas monetários internacionais se tornem disponíveis por pelo menos dois anos. Até lá, cripto cowboys (e garotas) devem ter cuidado com novas debandadas em massa.

17 de fevereiro de 2023