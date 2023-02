Identificada passados 19 anos mulher portuguesa que morreu atropelada em Espanha

O filho da vítima, que reside no Porto, foi informado da morte da mãe através de uma chamada telefonica dos agentes policiais de Leão, ficando também a saber que esta está sepultada no Cemitério Municipal de Ponferrada, em Leão.





Foi identificada como portuguesa uma mulher que morreu na sequência de um atropelamento em janeiro de 2004, em Carracedelo, no município espanhol de Leão, avança o Europa Press.

O acidente ocorreu na N-IV, uma estrada nacional que liga Madrid à Corunha.

Como a mulher não tinha consigo nenhum documento de identificação na altura do acidente, não foi possível, inicialmente, identificar a vítima, apesar das tentativas levadas a cabo pela Polícia Judiciária espanhola em conjunto com outras entidades nacionais e internacionais.

No entanto, de acordo com a informação avançada agora pelo Instituto Armado espanhol à Europa Press, a meio do ano passado as autoridades policiais de Leão propuseram-se a realizar novas pesquisas dactiloscópicas - referentes a impressões digitais - e a comparar os resultados referentes a este caso com as bases de dados de vários países europeus.

Estas tentativas levaram à identificação de uma cidadã portuguesa, 19 anos depois do acidente.

A mulher tinha 44 anos à data da tragédia, tendo nascido em 1960 em São Mamede de Infesta, em Matosinhos.

O filho da vítima, que reside no Porto, foi informado da morte da mãe através de uma chamada telefonica dos agentes policiais de Leão, ficando também a saber que esta está sepultada no Cemitério Municipal de Ponferrada, em Leão.