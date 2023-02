Al Nassr vence com assistências de CR7

O Al Nassr venceu, esta sexta-feira, o Al Taawon por 2-1 com duas assistências de Cristiano Ronaldo, no jogo para a 17.ª jornada do campeonato saudita Mrsool Park.

Ronaldo não marcou, depois de ter feito quatro golos na jornada anterior, mas foi decisivo nos golos que carimbaram o regresso ao topo da tabela de classificação.

O primeiro golo chegou aos 17 minutos e foi marcado por Ghareeb. A equipa do internacional português foi para intervalo a vencer, mas na segunda parte o Al Taawon reagiu e empatou.

Ao minuto 77 Madu meteu a bola na baliza depois de mais uma assistência de CR7.

O Al Nassr tem agora 40 pontos e volta assumir o primeiro lugar, embora o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, e o Al Shabab tenham o mesmo número de pontos.