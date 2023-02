Qataris oficializam proposta para comprar o Manchester United

O Manchester United está quase a ter um novo dono. A família Glazer estabeleceu esta sexta-feira como data limite para a apresentação de propostas e, chegou uma proposta do Qatar já na reta final do período estipulado.

Sheikh Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, presidente do Qatar Islamic Bank, confirmou em comunicado a entrega da proposta de compra do clube na totalidade.

"A proposta tem em vista fazer o clube regressar ao seu passado de glórias dentro e fora do campo e, acima de tudo, procura tocar no coração dos adeptos do Manchester United. A oferta será totalmente livre de impostos por meio da Nine Two Foundation de Sheikh Jassim, que procurará investir no clube, no centro de treinos, no estádio e em infraestruturas mais amplas, nas experiências dos adeptos e nas comunidades que o clube apoia", lê-se no comunicado.

Al Thani acrescenta ainda que pretende que o United seja "conhecido pela excelência no trabalho e considerado o maior clube de futebol do mundo”.

O valor da proposta não foi revelado.

Sir Jim Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido, também está na corrida pela compra do clube, assim como o dono da INEOS que, é considerado o favorito pela imprensa britânica.