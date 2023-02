O Brasil em ritmo de samba

Por mais que a política tenha dominado a vida dos brasileiros nos últimos tempos, o carnaval e o futebol continuam imbatíveis. O primeiro bota nas ruas milhões de pessoas e é a alta temporada do turismo interno e internacional. O conhecido sambódromo do Rio comporta 70 mil pessoas e são vendidos 25 mil ingressos para turistas estrangeiros.

A Câmara do Rio instalou nas ruas 34 mil banheiros químicos e terá 280 ambulâncias para atender os foliões. Estima-se mais de cinco milhões de pessoas nas ruas do Rio nos quatro dias de folia. Salvador e Recife têm com expectativa de ocupação plena dos hotéis. E as passagens aéreas para estas cidades estão a preços exorbitantes.

Um alívio para os que se preocupam com a economia. Até porque, no Brasil, o ano começa depois da Quarta-Feira de Cinzas.

Lula compra brigas na economia

Os economistas que apoiaram Lula já divergem e condenam duramente as declarações polémicas do presidente, que escolheu o Banco Central independente e as taxas de juros para concentrar suas críticas, responsabilizando-os por dificuldades na retomada do crescimento. Armínio Fraga já subiu o tom e disse que Lula quer reeditar o Governo Dilma. Henrique Meirelles, que comandou o Banco Central nos oito anos de Lula, afirmou que a política de intervir na economia é um retrocesso. Os presidentes da Câmara e do Senado declararam que não admitem acabar com a independência da autoridade monetária.

O tempo passa e o Governo ainda apela para a baderna bolsonarista de 8 de janeiro e da recuperação da presença internacional para conter o desgaste. Mas o resultado da viagem a Washington ficou limitada a questões ambientais e uma nota de repúdio à invasão da Ucrânia que Lula aceitou contrariado. A questão internacional não tem maiores méritos, pois, como disse o Chanceler-Embaixador Mauro Vieira, em toda sua carreira «nunca vi um presidente se meter na política interna de outros países e tratar com grosserias chefes de Estado».

A viagem à China, hoje o maior parceiro comercial do Brasil, será para reparar as críticas feitas por Bolsonaro durante todo seu mandato. Mas o tempo vai passando e a inflação não perece ceder, e os investimentos andam tímidos. Repercute negativamente também as declarações de emprestar dinheiro aos países de esquerda na América Latina e criar um banco de fomento às exportações. Ocorre que estes países não pagam suas contas, não têm crédito e há muito o que fazer no Brasil. No mais, o setor privado tem grandes empresas em graves dificuldades. Além do escândalo das Lojas Americanas, a Oi pode voltar a recuperação judicial e a Light, que já foi a maior e mais próspera distribuidora de energia elétrica, está também para devolver os serviços ao Governo pela incapacidade de lidar com fraudes e inadimplência.

VARIEDADES

• O Presidente Lula continua a criticar os juros fixados pelo Banco Central, que é entidade independente. Na verdade, elegeu os juros altos como justificativa para os problemas que terá em função dos altos gastos públicos.

• O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, ligado ao ex-presidente FHC, que apoiou Lula, já faz críticas veementes as declarações do presidente da República.

• Os hospitais brasileiros, entre os mais bem-equipados, receberam os primeiros robôs Da Vinci, da empresa americana Surgical, para operações nos joelhos. O Sírio-libanês, de São Paulo, recebeu quatro e o São Lucas, do Rio, um.

• A tradicional Livraria Cultura, de São Paulo, teve decretada sua falência. Era a maior da cidade.

• Quase dois milhões de aparelhos piratas para captar plataformas de filmes e televisão foram rastreados e devem ser apreendidos. Estima-se que o número real seja superior ao dobro. Os aparelhos chegam ao Brasil em contrabando proveniente da China.

• O Presidente Lula está empenhado em arranjar um bom emprego para a ex-presidente Dilma. Tenta a renúncia do economista Marcos Troyjo no banco dos BRICS, cujo mandato vai até 2025. O plano B continua a ser a embaixada em Lisboa.

• O Rio Grande do Sul avança na produção de azeite de qualidade. Estima-se para este ano 500 mil litros no estado.

• O Trio Il Volo, italiano, vai se apresentar no Brasil em março, em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Os italianos vão cantar pela primeira vez Como vai você, sucesso de Roberto Carlos.

• Parte da equipe que construiu a história do restaurante Antiquarius no Rio, oriundo da Pousada de Elvas – de Carlos Perico, que saiu de Portugal no 25 de Abril –, voltou com toda força. O restaurante leva o nome de Gajo D’Ouro, fica ao lado da famosa Galeria de Arte Ipanema e já é um sucesso.

• São Paulo recebeu quatro robôs Da Vinci para cirurgias de joelho de última geração e o Rio, um. A rede hospitalar privada no Brasil tem sido ágil em adquirir as novidades americanas e alemães na área da medicina digital.

Rio de Janeiro, fevereiro de 2023