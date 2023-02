Morreu o economista João Salgueiro

Marcelo Rebelo de Sousa publicou uma nota de pesar, a evocar, com saudade, o antigo vice-governador do Banco de Portugal.





Morreu na sexta-feira, aos 88 anos, o economista e político João Salgueiro.

Marcelo Rebelo de Sousa partilhou já uma nota de pesar na página oficial da Presidência da República, onde evoca, com saudade, o antigo vice-governador do Banco de Portugal.

“João Salgueiro formou-se no ISCEF, hoje ISEG, onde ensinou, teve um papel particularmente importante no planeamento económico, no nascimento das regiões plano, que viriam a dar origem às CCDR, na tentativa, falhada, de modernização no tempo de Marcello Caetano, no sector bancário público nos anos 70 e 80, no Ministério das Finanças, na liderança de uma das mais importantes sensibilidades dentro do PPD-PSD e, durante 50 anos, na SEDES, de que foi inspirador, presidente e figura tutelar, na transição para a Democracia e até ao século XXI”, lê-se no comunicado.

O chefe de Estado agradeu ainda o seu "constante e sempre prospetivo contributo cívico, assinalado com a Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique”, que lhe atribuiu em 2021, apresentando “sentidos sentimentos à sua família”.

Recorde-se que João Salgueiro iniciou a sua vida profissional no Banco de Fomento Nacional, onde foi presidente do Conselho, tendo ainda ocupado esse cargo na Caixa Geral de Depósitos e presidido à Associação de Bancos Portugueses.

Além disso, no seu percurso político, após o 25 de abril, foi ministro de Estado, das Finanças e do Plano do Governo liderado por Francisco Pinto Balsemão, entre 1981 e 1983.

