Rúben, o bom ex-namorado

A derrota no clássico, no passado fim de semana, diante do FC Porto, ditou um mal-estar ainda maior na relação de Rúben Amorim com o Sporting.





O efeito Bellerín pode ser comparado ao halftime do Super Bowl. Todos falaram da apresentação, mas a nível desportivo ninguém sabia muito bem o que significava. E não é que o resto não interesse nada, muito pelo contrário, como está bem de ver quando se trata do intervalo do jogo que decide o campeão da National Football League (NFL). Mas numa altura em que se louvava a chegada do jogador espanhol por todas as razões relacionadas com a vida fora de campo, o reino de Alvalade estava a dias de sentenciar (ainda mais) a atual temporada. A derrota no clássico, no passado fim de semana, diante do FC Porto, ditou um mal-estar ainda maior na relação de Rúben Amorim com o Sporting. Que, como também é costume, atravessou os melhores momentos no início do namoro. Há precisamente dois anos, clube e treinador viviam em absoluta paixão o Dia dos Namorados, com a liderança incontestável da Liga portuguesa, na altura com 10 pontos de avanço para... o FC Porto, então segundo classificado. O resto foi história e um desejo concretizado 19 anos depois no universo leonino.

Mas os dias felizes foram passando e, já este ano, o 14 de fevereiro revelou-se bem diferente. Aliás, o seu contrário: hoje o clube de Alvalade está com os mesmos 10 pontos de distância do dragão, que ocupa o mesmo 2.º posto da tabela, o último lugar que dá acesso à Champions e se revela como uma miragem para o Sporting (4.º).

Apesar da desilusão já evidente e impossível de mascarar, Amorim continuou a ter sempre trunfos a seu favor. Como se pretende em qualquer relacionamento, o respeito e a humildade que tem mostrado desde que assumiu o cargo tornou-o um alvo mais difícil de criticar, com as impaciências a serem geridas com a mesma compreensão da outra parte. E Rúben tem mais qualidades: nunca mostrou problemas em assumir o erro e em pedir desculpa, como voltou a acontecer mais recentemente com Esgaio ou Pedro Gonçalves. Ou ainda de dar espaço ao clube para entender o que será melhor para o futuro, mostrando aceitar qualquer decisão. Confirmando-se o divórcio - seja num futuro próximo ou não -, Amorim será sempre recordado como o ex-namorado que deixou boas memórias.