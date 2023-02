PSP deteve 71 pessoas nas últimas 24 horas em Lisboa

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, anunciou este domingo que, no âmbito da sua atividade operacional e na prossecução da sua missão entre as 00H00 e as 23:59 de sábado, levou a cabo várias operações policiais nas quais resultaram 71 detenções:

- 25 por condução de veículo sob o efeito do álcool

- 12 por condução sem habilitação legal

- 10 por tráfico de estupefacientes,

- 4 por desobediência

- 1 por resistência de coação sob funcionário

- 13 por crimes contra a propriedade

- 4 por mandados de detenção

- 2 por outros crimes

Foram ainda apreendidas 243,760 doses de cannabis, 546,800 doses de cocaína e 68,916 doses de outras drogas.

Ocorreram neste período 33 acidentes de trânsito dos quais resultaram 13 feridos ligeiros.