Campeão puxa dos galões

Ao vencer em casa do Arsenal (3-1), o atual campeão inglês igualou os gunners no primeiro lugar, embora tenha mais um jogo, e virou a história do campeonato. Depois de uma início fulgurante, a equipa de Mikel Arteta tem vindo a perder fôlego e há três jogos que não vence. E deu vida ao City, que é cada vez mais favorito a vencer a Premier League. No fim de semana jogam fora e pode haver mais surpresas. O Manchester United tem vindo a consolidar o terceiro lugar com Bruno Fernandes em destaque.

Na liga espanhola, Barcelona continua a ganhar e mantém uma confortável distância para o Real Madrid, o novo campeão do mundo de clubes. Na Serie A italiana, o Nápoles cumpriu calendário e venceu o último classificado. Além disso, beneficiou do empate do Inter para aumentar a vantagem no comando do campeonato.

Em França, o PSG perdeu e o Marselha aproximou-se. O ambiente interno é explosivo, com discussões entre jogadores e a direção e com os adeptos mais radicais a fazerem uma espera à equipa à porta do centro de treinos. A cada semana que passa, as estrelas de Paris estão a perder brilho e o próximo jogo com o Lille, treinado por Paulo Fonseca, pode complicar as contas do PSG.