China estreita relações com Países do Golfo

Recorde-se que o CCG é a principal organização política e económica da região do Golfo, integrando seis Estados-membros: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein. A relação da China com estes países é muito antiga, remonta à antiga Rota da Seda, com quase dois mil anos.

Em particular nos últimos 10 anos, a cooperação entre a China e o Médio Oriente tem alcançado resultados frutuosos. A China tem mantido a sua posição como principal parceiro comercial do CCG, tendo assinado acordos de cooperação com os seis países no âmbito do programa “Uma Faixa, Uma Rota”.

No discurso que proferiu na abertura da Cimeira, o Presidente chinês aludiu ao estabelecimento de parcerias em áreas como a unidade e o desenvolvimento, a segurança comum e a civilização compartilhada. Xi Jinping referiu que a China está disposta a construir grandes centros de dados e de computação em nuvem com os países do CCG e reforçar a cooperação em tecnologias 5G e 6G, bem como implementar projectos de economia digital em áreas como a cooperação transfronteiriça de comércio electrónico e a construção de redes de comunicação. Referiu ainda novos progressos na cooperação financeira e em investimentos, cooperação espacial e a divulgação da língua e da cultura, com diversas iniciativas que trarão um novo impulso às economias e à sociedade das duas partes.

No decorrer da Cimeira foi referido que a actual situação internacional é volátil e instável, e que a vulnerabilidade da economia mundial se tornou mais pronunciada, especialmente em termos de segurança alimentar e energética. Sublinhado também que tanto a China como os países do CCG estão sob pressão para enfrentar os desafios globais, têm a tarefa de revitalizar o seu desenvolvimento nacional, e todos têm o desejo de reforçar a cooperação recíproca.

Assim, as duas partes decidiram reforçar a parceria estratégica, trazendo novas oportunidades para o respectivo desenvolvimento e também para um desenvolvimento global pacífico.