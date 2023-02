Joe Biden faz visita surpresa a Kiev

O Presidente norte-americano, Joe Biden, está de visita à capital ucraniana, Kiev, esta segunda-feira, na semana em que se assinala o primeiro aniversário da invasão russa à Ucrânia.

Esta visita acontece depois de na semana passada, a Casa Branca ter informado que Biden não tinha intenção de visitar a Ucrânia, após ter anunciado que iriaesta na Polónia na segunda e na terça-feira.

A visita de Joe Biden acontece em simultâneo com o alerta de ataque aéreo que foi emitido em Kiev.

A visita de Biden à Ucrânia, serve para assinalar um ano de guerra e "reafirmar o compromisso inabalável com a democracia, a soberania e a integridade territorial” do país .

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.