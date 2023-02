The New York Times diz que o caldo verde leva caldo de galinha revoltando os portugueses

Segundo o jornal norte-americano, a sopa leva caldo de galinha, a qualidade do chouriço conta e deve deixar-se batatas inteiras.





Na quinta-feira, o jornal The New York Times partilhou uma receita da sopa tradicional portuguesa, caldo verde. Porém, esta não foi bem recebida pelos portugueses, já que o jornal americano escreveu que esta se cozinhava com caldo de galinha.

A imagem é acompanhada de uma hiperligação que reencaminha para um suplemento de culinária do jornal, onde se encontra a receita para o Caldo Verde, com os métodos a seguir e os ingredientes a utilizar.

“Feito com ingredientes básicos, a humilde e amada sopa portuguesa é naturalmente cremosa a partir de batatas que fervem em caldo de galinha até ficarem super tenras”, lê-se na descrição da mesma publicação do jornal no Twitter que depressa se encheu de comentários dos utilizadores da rede social.

“Não há caldo de galinha envolvido na preparação de caldo verde. Acertem”, escreveu um utilizador. “Não é preciso, ou desejado, o twist americano em tudo”, disse outro. Já outro utilizador escreveu que iria ligar à sua avó para "perguntar como se faz caldo verde e poder insultar o NY Times no Twitter".

Além disso, o The New York Times propôs que se deixassem pedaços de batata na sopa para que esta tenha alguma textura, afirmando ainda que a qualidade do chouriço é “fundamental” para o resultado da sopa. “Também pode ser usado chouriço espanhol, que é normalmente mais forte na paprica”, lê-se na publicação.

Além dos erros dos ingredientes, os internautas portugueses também sentiram falta de “pão de milho e uma caneca de vinho tinto” na fotografia publicada pelo jornal.

Outros utilizadores do Twitter, propõem que a publicação apresente aos leitores uma canja, já que essa é a sopa que leva o caldo de galinha. “A galinha pertence à canja”, exaltaram.

Em março de 2021, a edição de viagens da CNN elegeu o Caldo Verde como uma das 20 melhores sopas do mundo, destacando ainda o “vinho verde do Minho” como o acompanhante ideal para o repasto.

Em 2011, a sopa foi considerada uma das “7 Maravilhas da Gastronomia” na categoria “sopas”, após candidatura submetida por seis municípios que constituem o Vale do Minho: Monção, Melgaço, Paredes de Coura, Valença, Cerveira e Caminha.