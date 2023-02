ASAE instaura 16 processos e apreende 523 artigos no âmbito do Carnaval

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 174 operadores económicos, numa operação direcionada ao Carnaval, de norte a sul do país, na qual foram instaurados 16 processos contraordenacionais e apreendidos 523 artigos, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira.

"Foram apreendidos 523 artigos de Carnaval (brinquedos, vestuário, entre outros), por falta de cumprimento de requisitos legais e de segurança, no valor estimado de 9.252 euros", informou a ASAE.

A Operação Entrudo teve como principal objetivo a verificação da conformidade da legislação de segurança geral de produtos, relacionados com o Carnaval, colocados no mercado, para garantir a proteção da saúde e segurança física no âmbito dos direitos dos consumidores.

"Como balanço, foram fiscalizados 174 operadores económicos e instaurados 16 processos contraordenacionais, destacando-se como principais infrações o incumprimento dos deveres dos distribuidores, a falta da marcação CE, incumprimentos relativos ao livro de reclamações, entre outras", adiantou ainda a ASAE.