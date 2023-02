Giorgia Meloni está em Kiev

Giorgia Meloni, primeira-ministra de Itália, chegou esta terça-feira a Kiev, na Ucrânia, avança a Agência France-Presse que, cita um porta-voz do governo de Itália.

Meloni irá encontrar-se com Volodymyr Zelensky.

Esta visita acontece, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter estado na capital ucraniana.

Recorde-se que a guerra na Ucrània dura há um ano.

#UPDATE Italian Prime Minister Giorgia Meloni arrived in Kyiv on Tuesday, her spokesman told AFP, where she is expected to hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/sfUE7Xnqmy