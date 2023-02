Português condenado na Irlanda do Norte após ameaçar matar ex-companheira

A vítima terá apresentado queixa junto das autoridades no mesmo dia, alegando que o homem "correu atrás do seu veículo a gritar".





Um português, de 34 anos, foi na semana passada condenado a três meses de prisão, com dois anos de pena suspensa, no dia 17 de fevereiro, após ter ameaçado matar a ex-companheira, em Portadown, na Irlanda do Norte.

O homem, identificado como Estevão Gomes Da Moura, terá proferido as ameaças no dia 15 de outubro de 2022, segundo foi dito perante o tribunal de Craigavon, durante a audiência sobre o caso, noticiada pelo Northern Ireland World.

A vítima terá apresentado queixa junto das autoridades no mesmo dia, alegando que o homem "correu atrás do seu veículo a gritar".

"Parou o carro devido a um beco sem saída. Foi então que ele alcançou o veículo e gritou ‘Vou matar-te’ e ‘És uma mulher morta. Não vais ter uma vida feliz’", disse um agente da polícia da Irlanda do Norte.

O advogado do português afirmou que o seu cliente "se comportou muito mal", e que "está neste país há muitos anos e este comportamento foi uma aberração para si mesmo".

O homem disse ainda que estava separado da mulher, ainda que estivessem a tentar se reconciliar uma vez que têm dois filhos juntos.