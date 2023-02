Jovem acusado de 15 crimes de abuso sexual de prima menor

A vítima, na altura com 12 anos, é prima do alegado agressor, que se terá refugiado “numa localidade no Algarve”, diz o Ministério Público, em comunicado enviado às redações.





Um jovem, de 27 anos, ficou em prisão preventiva por ser suspeito da prática de 15 crimes de abuso sexual de menores na forma agravada, entre o verão de 2021 e abril de 2022, no Entroncamento.

A vítima, na altura com 12 anos, é prima do alegado agressor, que se terá refugiado “numa localidade no Algarve”, diz o Ministério Público, em comunicado enviado às redações.

O cumprimento de mandados de detenção emitidos "no âmbito de um inquérito instaurado na 3.ª secção de Tomar do Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) que reuniu provas suficientes da ocorrência dos crimes em causa e da respetiva autoria" resultou na detenção do jovem, levada a cabo por elementos do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, diz ainda a mesma nota.

A agressor negou ser culpado, mas as provas reunidas permitiram “ao Ministério Público invocar a verificação de perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas”, razão pela qual o arguido permaneceu em prisão preventiva.

A investigação, diz ainda o MP, prosseguirá a cargo da Polícia Judiciária, sob a égide da referida secção do DIAP, especializada na investigação de crimes de violência doméstica e de crimes sexuais contra menores e crianças.